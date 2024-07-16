Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня

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PNAS: изменение климата привело к увеличению продолжительности дня

0:51
Наука

Климатические изменения вызвали увеличение продолжительности дня. Этот вывод был сделан на основе исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS: изменение климата привело к увеличению продолжительности дня
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

В статье говорится, что в последние десятилетия таяние ледников и ледяных щитов из-за изменения климата привело к повышению уровня моря и перемещению водных масс от полюсов к экватору.

Это изменение вызвало значительное увеличение экваториального радиуса Земли и продолжительности дня с 1900 года.

Исследователи отмечают, что среднее изменение составляет чуть более одной миллисекунды в столетие. В настоящее время продолжительность дня на Земле составляет около 86,4 тысячи секунд.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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