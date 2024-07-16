Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня

Климатические изменения вызвали увеличение продолжительности дня. Этот вывод был сделан на основе исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
В статье говорится, что в последние десятилетия таяние ледников и ледяных щитов из-за изменения климата привело к повышению уровня моря и перемещению водных масс от полюсов к экватору.
Это изменение вызвало значительное увеличение экваториального радиуса Земли и продолжительности дня с 1900 года.
Исследователи отмечают, что среднее изменение составляет чуть более одной миллисекунды в столетие. В настоящее время продолжительность дня на Земле составляет около 86,4 тысячи секунд.
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