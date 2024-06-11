Поломка лунного зонда Odysseus открыла новую эру науки: впервые "взглянули" на Землю с Луны через радиотелескоп

Астрономы впервые сумели изучить Землю радиотелескопом с Луны

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Человечество впервые в истории "взглянуло" на Землю с Луны через радиотелескоп. О том, что удалось "увидеть", сообщила пресс-служба Университета штата Колорадо (UCBoulder).

Фото: NASA by Bill Anders is licensed under public domain

Международный коллектив астрономов изучил данные инструмента ROLSES на борту американского лунного посадочного модуля Nova-C "Одиссей", полученные во многом в силу удачного стечения обстоятельств.

В феврале 2024 года аппарат совершил жёсткую посадку на Луне, одна из его опор подломилась, и он опрокинулся навзничь. Развернуть научную аппаратуру не удалось, кроме Radio Observations of the Lunar Surface Photoelectron Sheath (ROLSES), у которого случайно раскрылась одна из антенн.

На неё в течение полутора часов ловили радиоизлучение Земли в очень широком диапазоне. "Благодаря этим данным, мы впервые посмотрели на Землю так, как если бы она была другой планетой, вращающейся вокруг далёкой звезды", — прокомментировал профессор UCBoulder Джек Бёрнс.

По его словам, этот успех вдохновил NASA на вторую попытку: в 2026 году на Луну вновь отправят ROLSES.