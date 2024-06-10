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Раскрыта тайна спасения тысяч жителей Помпей — что показало новое исследование

Найдены записи выживших в Помпеях

3:11
Наука

Археолог Стивен Л. Так сообщил о новых находках, связанных с жителями города Помпеи, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры. Ранее считалось, что выжили лишь немногие жители, однако новые данные указывают на то, что спаслось несколько сотен, а возможно и тысяч человек.

Найдены записи выживших в Помпеях
Фото: Wikipedia by Bruno Rijsman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Стивен Л. Так опубликовал свои выводы на ресурсе Phys. org. Напомним, что извержение Везувия в 79 году уничтожило древние города Помпеи и Геркуланум, жизнь в которых не была восстановлена.

Помпеи и Геркуланум были богатыми городами на побережье Италии, к югу от Неаполя. Население Помпей составляло около 30 000 человек, Геркуланума — около 5000. Оба города обладали значительными флотами, что могло способствовать спасению части жителей.

"Извержение длилось более 18 часов, — пишет Стивен Так. — Найденные человеческие останки составляют лишь часть населения этих городов. Многие предметы, которые могли быть обнаружены в пепле, исчезли. Например, повозки и лошади исчезли из конюшен, корабли — из доков, а сейфы были опустошены".

Исследователь полагает, что это свидетельствует о спасении многих жителей. Для подтверждения этой гипотезы он использовал римские имена, характерные для Помпей и Геркуланума, такие как Нумерий Попидий и Авл Умбриций.

Потратив восемь лет на изучение десятков тысяч римских надписей на стенах и надгробиях, Так нашёл упоминания более 200 выживших в 12 городах, расположенных преимущественно к северу от Везувия, за пределами зоны наибольшего разрушения.

Это указывает на то, что большинство спасшихся не покидали близлежащие районы, возможно, останавливались у родственников или знакомых, и, возможно, возвращались в Помпеи в поисках оставленных вещей.

"Некоторые семьи, спасшиеся от извержения, процветали в новых местах, — сообщает автор исследования. — Например, семья Калтилий переселилась в Остию, где основала храм в честь египетского божества Сераписа. Члены семьи Калтилий связали себя брачными узами с другой семьей беженцев из Помпей — Мунатиусами, создав одну большую и успешную семью".

Следы беженцев обнаружены также в Путеоли (нынешний Поццуоли), втором по загруженности портовом городе римской Италии. Сюда переселилась семья Авла Умбриция, торговца гарумом — популярным рыбным соусом.

"Не все выжившие достигли успеха в новых местах, — отмечает археолог. — Некоторые были бедны изначально, другие потеряли свои состояния при извержении. Например, Фабия Секундина из Помпей, названная в честь своего деда, богатого виноторговца, вышла замуж за гладиатора Ретиария Водолея, который умер в возрасте 25 лет, оставив её в тяжелом положении".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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