Назван элементарный способ увеличить время работы смартфона: нужно отключить одну функцию

Эксперты дали советы, как увеличить время работы iPhone без подзарядки.
Они обратили внимание на то, что вибрация клавиатуры смартфона значительно влияет на расход заряда батареи. Отключив эту функцию, можно существенно продлить автономную работу устройства.
Чтобы отключить вибрацию клавиатуры на iPhone, нужно выполнить следующие шаги:
Многие пользователи, последовавшие этому совету, заметили, что заряд батареи стал держаться дольше, что особенно полезно в течение рабочего дня, сообщает "Газета.Ru".
Этот совет особенно актуален для владельцев стандартных моделей iPhone и iPhone Pro, так как у них ёмкость аккумулятора часто меньше, чем у моделей iPhone Plus и Pro Max. Поскольку вибрация клавиатуры не приносит значительной пользы, её отключение позволяет сэкономить заряд батареи и использовать смартфон более эффективно.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.