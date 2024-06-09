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Назван элементарный способ увеличить время работы смартфона: нужно отключить одну функцию

Эксперты назвали способ увеличить время работы iPhone

1:07
Наука

Эксперты дали советы, как увеличить время работы iPhone без подзарядки.

Эксперты назвали способ увеличить время работы iPhone
Фото: PxHere is licensed under CC0

Они обратили внимание на то, что вибрация клавиатуры смартфона значительно влияет на расход заряда батареи. Отключив эту функцию, можно существенно продлить автономную работу устройства.

Чтобы отключить вибрацию клавиатуры на iPhone, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Открыть приложение "Настройки".
  2. Перейти в раздел "Звуки, тактильные сигналы".
  3. Найти и отключить опцию "Отклик клавиатуры".

Многие пользователи, последовавшие этому совету, заметили, что заряд батареи стал держаться дольше, что особенно полезно в течение рабочего дня, сообщает "Газета.Ru".

Этот совет особенно актуален для владельцев стандартных моделей iPhone и iPhone Pro, так как у них ёмкость аккумулятора часто меньше, чем у моделей iPhone Plus и Pro Max. Поскольку вибрация клавиатуры не приносит значительной пользы, её отключение позволяет сэкономить заряд батареи и использовать смартфон более эффективно.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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