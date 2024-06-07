Дроны впервые достигли Эвереста: "птички" теперь смогут помогать альпинистам

Дроны впервые смогли доставить груз на Эверест

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания DJI успешно завершила первую в мире доставку дронами на Эверест. Испытание, проведенное в апреле в Непале, показало, что дроны могут эффективно доставлять припасы альпинистам.

Фото: flickr.com by Gunther Hagleitner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для испытаний использовали дрон DJI FlyCart 30, способный поднимать до 15 кг груза. Он доставил три кислородных баллона и 1,5 кг других материалов из базового лагеря Эвереста (5300 м) в лагерь 1 (6000 м) и забрал мусор на обратном пути. Дроны заменят местных гидов-шерпов, которым приходится пересекать опасный ледопад Кхумбу до 30 раз за сезон для транспортировки припасов, сообщает Хайтек.

Дрон может перевозить 15 кг груза за 12 минут полета туда и обратно, работая как днем, так и ночью. Летные испытания подтвердили его надежность при температуре -5°C и ветре 15 м/с. Дрон достиг высоты 6191,8 метра и мог зависать 17 минут. На маршруте длиной 2,7 км с набором высоты 700 м у него оставалось 43% заряда батареи.

По итогам испытаний с конца мая начались регулярные полеты дронов для доставки грузов и очистки мусора на Эвересте.