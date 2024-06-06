Австралийские учёные шокированы изрыгнувшей ехидну тигровой акулой

В Австралии тигровую акулу вырвало ехидной

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Тигровая акула удивила австралийских учёных — участников исследовательской экспедиции по океану, изрыгнув на их глазах колючую сухопутную ехидну.

Фото: Flickr by Tony Hisgett is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Биологи из Университета Джеймса Кука метили морскую флору и фауну на северо-восточном побережье, когда увидели, как пойманную ими трёхметровую тигровую акулу вырвало мёртвой ехидной — колючим животным, похожим на ежа.

Ехидны, которые встречаются только в Австралии и Новой Гвинее, — яйцекладущие млекопитающие, покрытые шипами. Неясно, сколько их насчитывается в дикой природе, но этот вид не считается исчезающим.

"Когда она это выплюнула, я посмотрел на неё и воскликнул: "Что это, чёрт возьми?" — признался аспирант Университета Джеймса Кука Николас Любиц.

По его словам, ехидна была целой — то есть акула проглотила её недавно. Возможно, это случилось где-то поблизости на мелководье.

"Тигровые акулы едят что угодно. Они просто падальщики. Я видел видео, где они без всякой причины едят камень", — добавил Любиц.

Акула ничуть не пострадала после острого лакомства. Учёные закрепили на ней акустический трекер и выпустили обратно в воду.

С 2020 по 2023 год биологи из Университета Джеймса Кука пометили 812 рыб, скатов и акул с помощью рассчитанных на 10-летнюю работу трекеров, чтобы лучше понять их движение и поведение.