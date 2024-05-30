Сенсационное открытие: древние слои магмы на глубине 3000 км изменят наше представление о планете

На глубине около 3000 километров под поверхностью Земли скрываются секреты эволюции нашей планеты. Ученые из Центра передовых исследований в области науки и техники высокого давления в Пекине исследовали уникальный слой пород, который является остатком древнего магматического океана, существовавшего миллиарды лет назад.
Согласно отчету, опубликованному в журнале National Science Review, этот слой, названный "слоем D", расположен непосредственно над границей между расплавленным внешним ядром Земли и ее мантией.
Предыдущие исследования показали, что толщина слоя D варьируется в разных регионах. Ученые предполагают, что это может быть связано с химическими реакциями, происходившими в условиях экстремального давления и температуры в древнем магматическом океане.
С помощью компьютерного моделирования, учитывающего влияние воды на древние породы, ученые выяснили, что вода могла взаимодействовать с минералами, образуя пероксиды железа и магния ((Fe, Mg) O2). Эти соединения накапливались в значительных количествах, создавая "карманы" в породах, привлекая железо и способствуя формированию слоев толщиной до нескольких десятков километров.
Эти железосодержащие слои функционировали как изоляторы, разделяя различные зоны в нижней мантии Земли.
Это открытие является ключом к пониманию процессов, происходивших во внутренних слоях нашей планеты миллиарды лет назад, и имеет важное значение для глубокого понимания структуры и эволюции Земли.
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