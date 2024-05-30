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В фабричных шоколадных десертах нашли вызывающие рак вещества

Daily Mail: в фабричных шоколадных вафлях и тортах нашли вызывающие рак вещества

1:32
Наука

Фабричные шоколадные десерты, такие как блины, вафли и торты, содержат высокий уровень генотоксичного фурана, который является канцерогеном. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Института биомолекулярной науки и технологии Лувена (IBST) в Бельгии.

Daily Mail: в фабричных шоколадных вафлях и тортах нашли вызывающие рак вещества
Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках исследования ученые провели биохимический лабораторный анализ 22 видов промышленных десертов, приобретенных в бельгийских супермаркетах. В выборку вошли шоколадные блины, вафли, упакованные лакомства и торты.

Результаты показали, что при обжаривании какао-бобов в шоколадных десертах образуются α, β-ненасыщенные карбонилы. Эти молекулы при употреблении могут повреждать ДНК, взаимодействуя с белками и желудочными ферментами, что приводит к ускоренному делению клеток и превращению нормальных клеток в раковые. Особенно высокое содержание канцерогенного вещества обнаружено в блинах, вафлях и тортах.

Кроме того, исследователи установили, что в этих десертах присутствует повышенная концентрация другого генотоксичного соединения — фурана, также связанного с высоким риском развития рака.

Ученые не уточнили названия брендов, продукция которых содержала наибольшее количество канцерогенов. Они выразили надежду, что их результаты помогут понять механизмы образования карбонилов в шоколаде.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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