В фабричных шоколадных десертах нашли вызывающие рак вещества

Daily Mail: в фабричных шоколадных вафлях и тортах нашли вызывающие рак вещества

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Фабричные шоколадные десерты, такие как блины, вафли и торты, содержат высокий уровень генотоксичного фурана, который является канцерогеном. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Института биомолекулярной науки и технологии Лувена (IBST) в Бельгии.

Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках исследования ученые провели биохимический лабораторный анализ 22 видов промышленных десертов, приобретенных в бельгийских супермаркетах. В выборку вошли шоколадные блины, вафли, упакованные лакомства и торты.

Результаты показали, что при обжаривании какао-бобов в шоколадных десертах образуются α, β-ненасыщенные карбонилы. Эти молекулы при употреблении могут повреждать ДНК, взаимодействуя с белками и желудочными ферментами, что приводит к ускоренному делению клеток и превращению нормальных клеток в раковые. Особенно высокое содержание канцерогенного вещества обнаружено в блинах, вафлях и тортах.

Кроме того, исследователи установили, что в этих десертах присутствует повышенная концентрация другого генотоксичного соединения — фурана, также связанного с высоким риском развития рака.

Ученые не уточнили названия брендов, продукция которых содержала наибольшее количество канцерогенов. Они выразили надежду, что их результаты помогут понять механизмы образования карбонилов в шоколаде.