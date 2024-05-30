Ученые нашли свидетельства операций по удалению раковых опухолей в Древнем Египте

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FIM: египетские врачи вырезали метастазы из черепа пациента 4 тыс. лет назад

1:49
Наука

Исследователи из Тюбингенского университета в Германии, совместно с коллегами из других стран, обнаружили, что древнеегипетские врачи пытались лечить раковые опухоли более 4 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки с признаками хирургических вмешательств. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Medicine (FIM).

FIM: египетские врачи вырезали метастазы из черепа пациента 4 тыс. лет назад
Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Команда ученых изучила два черепа из коллекции Кембриджского университета. Первый череп, под номером 237, был датирован между 2687 и 2345 годами до нашей эры, а второй череп, E270, относился к периоду между 663 и 343 годами до нашей эры.

Микроскопическое исследование черепа 237 выявило крупное раковое поражение, приведшее к разрушению тканей, окруженное точками круглых метастазов. Вокруг метастазов ученые обнаружили следы, оставленные острым инструментом, что указывает на попытки египетских лекарей вырезать эти новообразования.

На черепе E270 исследователи обнаружили большое отверстие, оставленное крупной раковой опухолью. Кроме того, на останках были обнаружены следы двух заживших травматических повреждений, одно из которых возникло в результате нападения с холодным оружием. Этот факт показался ученым необычным, так как череп принадлежал женщине, а женщины редко участвовали в поединках и сражениях.

Ученые отметили, что уровень медицины в Древнем Египте позволял врачам лечить травмы черепа, однако они были бессильны перед новообразованиями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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