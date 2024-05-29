Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня удивила девушек в Монако своим образом в мини-платье
Дом из "Один дома" продают за $5,25млн
Туристы ночуют на вокзале в Питере для покупки билетов на юг
Эксперт Колчин: "Современный диспетчерский пункт — новое слово в военной логистике"
Почему машину нельзя мыть под открытым солнцем
Певица Татьяна Буланова на протяжении 25 лет не ест после пяти вечера
Россияне поделились способами отпугнуть кошек от грядок
Депутат Кирьянов: коррекция налоговой системы нужна
Mash: виллу Алсу и Яна Абрамова продадут за 800 млн рублей после развода
Венесуэла стала первой страной, лишившейся ледников в современной истории

The Guardian: в Венесуэле растаял последний горный ледник Ла-Корона

1:15
Наука

Венесуэла утратила свой последний горный ледник, став первой страной в современной истории, лишившейся всех горных запасов льда. Об этом сообщает The Guardian.

The Guardian: в Венесуэле растаял последний горный ледник Ла-Корона
Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ледник Губольдта, известный также как Ла-Корона, находился на горном хребте Сьерра-Невада-де-Мерида на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Объем ледника сократился настолько, что ученые переклассифицировали его в ледяное поле площадью около двух гектаров.

Предполагалось, что Ла-Корона просуществует еще как минимум 10 лет, но политическая нестабильность в Венесуэле в последние годы не позволяла исследователям продолжать наблюдения.

Венесуэльский климатолог Максимилиано Эррера отметил, что следующими странами, которые могут лишиться горных ледников, являются Индонезия, Мексика и Словения. Он добавил, что последнее значительное таяние горных льдов произошло после завершения малого ледникового периода в XIX веке.

Эррера подчеркнул, что эта ситуация печальна для высокогорных экосистем, но также предоставляет возможность в реальном времени изучать процессы изменения климата.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Последние материалы
Имя Алексея Панина* пополнило список террористов и экстремистов
Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам
Телеведущий Дмитрий Дибров отрицает у себя наличие бизнеса
Диетолог Писарева рассказала о том, как правильно питаться летом
Актёр Дэвид Харбор и его жена Лили Аллен следят за телефонами друг друга
Автомошенник из Благовещенска получил 6 лет колонии за хищение страховых выплат
Актриса Настасья Самбурская заявила, что у неё психическое расстройство
Стрептококковая инфекция, распространяющаяся в Азии, возможно, передаётся по воздуху
Доказана принципиальная возможность применения мемристоров в нейрморфных чипах
Министр транспорта США Буттиджич обвинил изменение климата в неполадках Boeing
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников