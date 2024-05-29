Венесуэла стала первой страной, лишившейся ледников в современной истории

The Guardian: в Венесуэле растаял последний горный ледник Ла-Корона

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Венесуэла утратила свой последний горный ледник, став первой страной в современной истории, лишившейся всех горных запасов льда. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ледник Губольдта, известный также как Ла-Корона, находился на горном хребте Сьерра-Невада-де-Мерида на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Объем ледника сократился настолько, что ученые переклассифицировали его в ледяное поле площадью около двух гектаров.

Предполагалось, что Ла-Корона просуществует еще как минимум 10 лет, но политическая нестабильность в Венесуэле в последние годы не позволяла исследователям продолжать наблюдения.

Венесуэльский климатолог Максимилиано Эррера отметил, что следующими странами, которые могут лишиться горных ледников, являются Индонезия, Мексика и Словения. Он добавил, что последнее значительное таяние горных льдов произошло после завершения малого ледникового периода в XIX веке.

Эррера подчеркнул, что эта ситуация печальна для высокогорных экосистем, но также предоставляет возможность в реальном времени изучать процессы изменения климата.