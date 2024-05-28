Ученые предупредили о риске сильнейших ураганов в 2024 году

NOAA: в 2024 году есть 85% вероятность появления сильных штормов в Атлантике

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеорологи из Центра прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредили о приближении очень напряженного сезона ураганов в 2024 году. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте NOAA.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалисты отмечают, что штормовой период будет длиться с 1 июня по 30 ноября. В этом году вероятность возникновения от 17 до 25 именованных бурь составляет 85%.

Прогноз также указывает, что от восьми до тринадцати из этих бурь перерастут в ураганы со скоростью ветра не менее 119 км/ч (33 м/с), а от четырех до семи достигнут скорости ветра не менее 179 км/ч (49,7 м/с), что соответствует третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

В обычный сезон ураганов наблюдается до 14 штормов, из которых три оказываются особенно сильными, уточнили ученые.

Высокая вероятность мощных ураганов в 2024 году объясняется такими факторами, как чрезвычайно теплая (около 27 °C) вода в Атлантическом океане, высокая влажность в атмосфере и небольшой вертикальный сдвиг ветра, вызванный климатическим феноменом Ла-Нинья, пояснили синоптики.

Исследователи подчеркнули, что этих условий достаточно для создания "идеального шторма". Подобная ситуация наблюдалась в 2005 году, когда в Атлантике произошло 15 бурь, включая разрушительный ураган "Катрина", который превратил юго-восток США в зону бедствия и стал самым разрушительным в истории страны.

Также существуют опасения, что сезон муссонов в Западной Африке будет интенсивнее обычного, что еще больше усилит ураганы в Атлантике. В 2017 году аналогичные процессы привели к тому, что ураган "Мария" перешел из первой категории в самую сильную пятую менее чем за сутки, вызвав масштабные разрушения на северо-востоке Карибского бассейна.