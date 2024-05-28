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Узнайте свой риск Альцгеймера за 10 минут: новый метод поражает точностью

Ученые выяснили, как определить риск болезни Альцгеймера за 10 минут

1:13
Наука

Нейродегенеративные заболевания редко выявляются на ранних стадиях.

Ученые выяснили, как определить риск болезни Альцгеймера за 10 минут
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Это связано с тем, что симптомы развиваются постепенно, и человек может не замечать начальных признаков.

Однако шведские учёные предложили метод, который позволяет быстро оценить риск развития одной из самых распространённых форм деменции — болезни Альцгеймера.

Разработанный метод включает два подхода: анализ крови и тест на когнитивные способности. Результаты исследования Новая методика была испытана на 340 добровольцах, жаловавшихся на проблемы с памятью.

В течение десяти минут участники проходили тест, в то время как врачи проводили анализ их крови. Через четыре года состояние здоровья добровольцев было повторно оценено.

Выяснилось, что у некоторых из них развилась болезнь Альцгеймера. В большинстве случаев методика точно предсказала развитие заболевания с точностью более 90 процентов.

По мнению учёных, это открытие может значительно улучшить диагностику и профилактику этого опасного нейродегенеративного заболевания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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