Катастрофа надвигается: астероид Апофис приближается к Земле

Астероид Апофис приблизится к Земле в 2029 году: насколько опасен и какие последствия

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы, с тревогой следящие за своими телескопами, предупреждают о двух предстоящих встречах нашей планеты с астероидом Апофис.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению астрофизиков, для жителей Земли эти события могут иметь катастрофические последствия. Астероид приблизится к нашей планете дважды: в 2029 году и, если все пойдет по плану, еще раз в 2036 году.

Эти два космических сближения считаются потенциально опасными событиями, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

В 2029 году космический объект должен пролететь мимо Земли на расстоянии всего 40 тысяч километров. Для сравнения, до сих пор все потенциально опасные объекты проходили мимо на значительно больших расстояниях, измеряемых в миллионах километров.

Ученые не исключают возможности, что гравитационное воздействие может изменить траекторию астероида, однако столкновение с Землей удастся избежать.

Однако, по прогнозам астрономов на 2036 год, астероид, вероятно, приблизится к Земле намного ближе и даже указаны страны, которые могут оказаться в зоне риска: США, Канада, Россия, Китай, Япония.

В случае невозможности предотвратить столкновение, мощность удара при столкновении будет сравнима с 44 атомными бомбами, сброшенными США на Хиросиму в 1945 году.

Последствия удара приведут к цепной катастрофической реакции, которая может уничтожить всю жизнь на Земле.

Однако российские ученые уверены, что вмешательство Солнца изменит траекторию астероида и предотвратит катастрофу.