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В Швейцарии изобрели новый шоколад

Швейцарские метры создали новый рецепт шоколада

1:58
Наука

Даже самое восхитительное угощение, как, например, шоколад, со временем может надоесть. Поэтому ученые из Швейцарии предприняли попытку предложить обществу совершенно новый и значительно более полезный рецепт шоколада.

Швейцарские метры создали новый рецепт шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В нем значительно увеличена доля какао-бобов — благодаря этому конечный продукт становится более питательным и экологически чище.

В традиционных видах шоколада содержится лишь небольшое количество мякоти, которую тщательно смешивают с какао-бобами, сухим молоком, сахаром и другими добавками, количество которых влияет на темность шоколада. Новый рецепт, разработанный командой исследователей из ETH Zurich, акцентирует внимание на увеличенной доле мякоти и внутренней оболочке какао-бобов. После тщательного смешивания получается чрезвычайно сладкий продукт, в котором отсутствует необходимость добавления сахара.

Для достижения оптимального соотношения ингредиентов потребовалось провести ряд экспериментов. Результатом стал шоколад, который включает до 20 % специальной субстанции, обозначенной технологами из Швейцарии как какао-желе. Это делает продукт по сладости схожим с традиционным темным шоколадом. Рецептура также предусматривает снижение содержания насыщенных жиров на треть и увеличение доли клетчатки на 20 %.

Если технология производства "мармеладного" шоколада станет широко распространенной, это позволит производителям какао увеличить свою прибыль. Однако прежде чем продукция появится на прилавках магазинов, требуется значительное время — для этого необходимо провести серьезные изменения в отрасли. Фермерам придется освоить новые методы сушки сырья и приобрести соответствующее оборудование. В то же время производители шоколада должны начать внедрять эти новшества в свои производственные процессы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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