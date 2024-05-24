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Основные причины, почему дешевеет техника Apple на фоне стабильного рубля

Эксперт Букштейн объяснил снижение цены на iPhone отказом Apple от поддержки

1:28
Наука » Технологии

Продукция Apple дешевеет в России из-за падения спроса на неё, которое, в свою очередь, вызвано прекращением поддержки пользователей из РФ. Такое мнение изданию NewsInfo.Ru высказал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

Эксперт Букштейн объяснил снижение цены на iPhone отказом Apple от поддержки
Фото: flickr.com by Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Последняя модель — iPhone 15 Plus — подешевела на 35%, со 140 до 90 тысяч рублей, сообщил ранее Hi-Tech Mail.ru. При этом рубль, от курса которого в большой степени зависят цены на импорт, проявляет в последнее время чудеса стабильности.

"Это связано с тем, что, во-первых, Apple прекратил поддержку своей продукции, во-вторых, он не гарантирует как производитель её качество, в-третьих, пользователи всё это поняли и решили, что, в общем, наверное, лучше не рисковать, в-четвёртых, все, кто мог купить Apple за большие, очень большие и сумасшедшие деньги, уже накупили его", — объяснил эксперт.

"Претензий к качеству, вообще-то, нет, Apple в крупных электронных сетях так в тройке продаваемых и остаётся, но когда производитель отворачивается от пользователя, это всегда плохо пахнет и вообще плохо оценивается", — резюмировал он.

Кроме того, другие производители догнали по качеству айфоны, которые давно на тех же самых китайских заводах и выпускаются, заключил Букштейн.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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