Можно больше не слушать всех подряд: наушники с искусственным интеллектом, в которых слышно только того, на кого смотришь

В США созданы ИИ-наушники, отфильтровывающие речь определённого человека

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Вашингтонского университета в Сиэтле разработали наушники с продвинутым "шумоподавлением" на основе искусственного интеллекта, в которых слышно только одного человека — того, кто интересен их пользователю. Новинку представили на конференции ACM CHI по человеческому фактору в вычислительных системах в Гонолулу 14 мая.

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Использовать систему под названием "Целевой речевой слух" очень просто. Достаточно посмотреть на собеседника течение трёх-пяти секунд, чтобы "зарегистрировать" его. После этого в наушниках будет звучать только его голос, а все остальные отфильтрованы, даже если вы находитесь в шумной толпе и смотрите на других людей.

"Люди привыкли думать об искусственном интеллекте как о веб-чат-ботах, которые отвечают на вопросы. Но в этом проекте мы разрабатываем искусственный интеллект, чтобы изменить слуховое восприятие любого, кто носит наушники, с учётом его предпочтений", — сказал профессор Университета Вашингтона в Школе компьютерных наук и инженерии Пола Г. Аллена Шьям Голлакота, руководящий проектом.

Регистрация собеседника осуществляется по нажатию кнопки. При этом надо смотреть прямо на говорящего. Если его голос одновременно достигает микрофонов на обеих сторонах гарнитуры, ИИ понимает: вот тот, кто интересен пользователю. Погрешность определения направления не превышает 16 градусов.

Встроенный компьютер анализирует вокальные особенности голоса говорящего и воспроизводит его, даже если отвернуться в другую сторону. Причём благодаря способности к самообучению, чем больше говорит объект, тем лучше отфильтровывается его речь.

Наушники улучшают восприятие конкретного человека в многоголосой толпе примерно вдвое, оценили два десятка испытавших их добровольцев.

Пока "Целевой речевой слух" может выделять только одного человека и сбивается в случае слишком громких звуковых помех. С дальнейшим усовершенствованием его будут встраивать в слуховые аппараты, поделились планами изобретатели.

Наушники с искусственным интеллектом