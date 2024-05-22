NASA сообщила об ультрафиолетовых "джедаях", которых отправят в точку Лагранжа "бдить" за Солнцем

В 2031 году в космос запустят два ультрафиолетовых телескопа для изучения Солнца

NASA выбрала инструмент для участия в европейской программе изучения Солнца Vigil, сообщили на брифинге в штаб-квартире организации во вторник.

Фото: NASA by public domain

Этим инструментом станут два космических телескопа, которые будут запущены в точку Лагранжа 5 на орбите Земли в 60° позади неё в 2031 году. Они будут изучать солнечную корону в глубоком ультрафиолете.

Проект получил название совместное исследование корональной диагностики EUV, или JEDI (джедай). В свою очередь, программа Европейского космического агентства, частью которой он стал, называется Vigil — от латинского vigilis Exxus (часовой) или vigilia (бдение).

"Наблюдения JEDI помогут нам связать особенности, которые мы видим на поверхности Солнца, с тем, что мы измеряем в солнечной атмосфере — короне", — надеется заместитель администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс.

По её словам, это улучшит достоверность прогнозов космической погоды для предупреждения воздействия всплесков солнечной активности на спутники и на людей — как в космосе, так и на Земле.

ESA Vigil