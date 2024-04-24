Стало известно, какую зарплату мог бы получать ассистент, если бы умел делать то, что может нейросеть

MAIA: ассистент с навыками нейросети мог бы получать не менее 2,5 миллионов

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Аналитики платформы по разработке искусственного интеллекта MAIA предоставили расчёты, согласно которым ассистент руководителя с навыками, сходными с теми, которыми обладает нейросеть, может получать не менее 2,5 млн рублей в год до вычета налогов.

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Эта оценка основана на скорости решения задач и эффективности работы нейросети в сравнении с работой человека, уточняет Газета.Ru.

Согласно данным аналитиков, искусственный интеллект обладает возможностью генерировать текст, отвечать на письма, составлять презентации и находить информацию, а также планировать расписание и совершать звонки за период от трех до пяти минут. В то время как человеку для выполнения таких задач требуется гораздо больше времени.

Аналитики проанализировали время, необходимое для выполнения основных задач ассистента, включая управление расписанием, контроль задач, приём и организацию звонков и деловых переговоров, планирование командировок, подготовку презентаций и работу с электронной почтой.

Отмечается, что человеку для выполнения этих задач требуется значительно больше времени по сравнению с нейросетью. Таким образом, ассистент, обладающий навыками и скоростью работы нейросети, способен выполнять эти задачи за гораздо более короткие сроки, что позволяет оценить его трудоёмкость примерно в 1 час вместо 8-часового рабочего дня. Такая эффективность работы может обойтись руководителю в сумму не менее 2,5 млн рублей в год с учётом налогов.