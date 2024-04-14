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Компания Smart Engines заявила об изобретении нейросети, способной выявить террористов и правонарушителей среди мигрантов

Создана нейросеть, способная обнаружить террористов среди мигрантов

2:57
Наука

Компания Smart Engines изобрела искусственную нейросеть, способную обнаруживать террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов. Как сообщили в пресс-службе компании, разработанный универсальный комплекс представляет значительный прорыв в предотвращении незаконной миграции и актов терроризма.

Создана нейросеть, способная обнаружить террористов среди мигрантов
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Система на основе искусственного интеллекта автоматически проверяет аутентичность всех документов граждан стран СНГ, сопоставляя фотографию в документе с изображением предъявителя. Важно отметить, что данное решение оперирует без передачи данных через границы и может быть развернуто как на территории России, так и в международном контексте.

В рамках своего функционала этот инновационный комплекс одновременно выполняет несколько ключевых задач: извлекает информацию из всех иностранных документов, удостоверяющих личность (паспорта, визы, ID-карты, разрешения на работу, миграционные карты и другие), осуществляет проверку подлинности документов в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах. Более того, искусственный интеллект анализирует уникальные элементы защиты документов, такие как флуоресцентные волокна, специальные чернила и полиграфическая бумага, а также выявляет любые механические изменения в документе, такие как исправления, переклейки и перепечатки.

Финальный этап проверки обеспечивается благодаря новейшей технологии небиометрического сопоставления лиц. С помощью этой инновационной системы организации могут мгновенно сравнивать фотографию из документа и лицо человека, предъявляющего данный документ. Нейросеть обучена оценивать степень сходства лиц и принимать решения на основе этой информации. Такой подход к сравнению лиц напоминает традиционную идентификацию "визуальным путем", однако выполняется с использованием машинного обучения. По словам генерального директора компании Smart Engines, Владимира Арлазарова, данный комплекс служит примером эффективного использования искусственного интеллекта для повышения производительности, качества и безопасности. Созданный продукт позволяет в несколько секунд проверить аутентичность предъявляемого документа и удостовериться в его истинном владельце.

Smart Engines, основанная учеными в 2016 году с богатым опытом в области распознавания символов, изображений и обработки документов, предоставляет свои решения для ведущих финансовых учреждений, включая Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и "Тинькофф". Продукты компании, такие как Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine, успешно применяются в различных сферах, включая продажу билетов, паспортный контроль, регистрацию налогоплательщиков и другие проекты и организации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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