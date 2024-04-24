Для увеличения популяции краснокнижных гусей-гуменников на них хотят надеть ошейники

Учёные Сибирского федерального университета хотят надеть на гусей-гуменников телеметрические ошейники для изучения маршрутов их миграции, сообщил доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Владимир Емельянов.
Гуменник — это крупный дикий гусь, он живет и в тундре, и в тайге. В России обитают четыре подвида этой птицы, один из них занесён в Красную книгу Красноярского края.
Учёные уже знают, что одно из излюбленных мест гусей-гуменников — озеро Салбат в Ужурском районе на юге края. Там образована особо охраняемая природная территория, благодаря чему численность этого вида выросла с 3,5 тысячи особей в 2008-м до 37-45 тысяч в 2022–2023 годах.
Теперь экологи намерены уточнить маршруты перелётов оберегаемых гусей, для чего будут использованы GPS-трекеры на птичьих шеях.
"Отслеживание по трекингу позволяет изучать пути их миграции в режиме онлайн и давать более детальную картину, чем традиционное кольцевание", — объяснил Емельянов ТАСС.
По его словам, телеметрические ошейники бесплатно предоставили китайские коллеги.
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