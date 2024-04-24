Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три породы кошек с роскошной шерстью
Вкусный рецепт гречки по-купечески
Виктория Боня отреагировала на новость о смерти блогера Лены Миро
Бузина: польза и вред ягоды
Авиаперевозчиков попросили бороться с духотой в самолетах
Тонколистные бархатцы станут украшением сада
АТОР: краснодарский край становится лидером на майские праздники
Обнаружен неизвестный ген, который способствует фотосинтезу у водорослей
Виталий Гогунский станет "пельменным королём" в сериале "Универ. 13 лет спустя"
Тайна кричащей мумии: ученые раскрывают шокирующую причину ее смерти

Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта

1:09
Наука

Египтологи выяснили причину смерти "кричащей мумии", которая была обнаружена в 1881 году неподалеку от города Луксор в Египте. Мумия была обнаружена в королевской усыпальнице, где находились еще 40 саркофагов.

Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта
Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Исследователи пришли к выводу, что поза "кричащей женщины", в которой была обнаружена мумия, была не случайной. Ученые, в том числе и египтолог Захи Хавасс, установили, что женщина скончалась от сердечного приступа. Этот вывод был сделан на основе исследований, проведенных с использованием компьютерной томографии.

Согласно исследованиям, древняя египтянка умерла от сердечного приступа, вызванного тяжелым атеросклерозом коронарных артерий. Ученые предполагают, что ее тело было забальзамировано в той же позе, в которой она умерла.

Тело женщины было обнаружено в положении с согнутыми и скрещенными ногами, с головой, повернутой вправо, и отвисшей челюстью. Кроме того, ученым удалось определить, что тело было найдено всего несколько часов после смерти.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
"Аэрофлот" запустил масштабную распродажу билетов
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Последние материалы
Садальский призвал всех чиновников пройти через СВО
Лучший рецепт кваса
MAIA: ассистент с навыками нейросети мог бы получать не менее 2,5 миллионов
Стало известно, как правильно воспитывать кошку
3 эффективных способа подружить кошку с собакой
MNRAS: через 6-15 тыс. лет в Марс врежутся метеориты из-за эксперимента DART
Сливочный суп с брокколи и чеддером: простой рецепт
Названы самые дружелюбные породы кошек
Как избавиться от колорадского жука
Аналитики перечислили самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников