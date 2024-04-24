Тайна кричащей мумии: ученые раскрывают шокирующую причину ее смерти

Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Египтологи выяснили причину смерти "кричащей мумии", которая была обнаружена в 1881 году неподалеку от города Луксор в Египте. Мумия была обнаружена в королевской усыпальнице, где находились еще 40 саркофагов.

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Исследователи пришли к выводу, что поза "кричащей женщины", в которой была обнаружена мумия, была не случайной. Ученые, в том числе и египтолог Захи Хавасс, установили, что женщина скончалась от сердечного приступа. Этот вывод был сделан на основе исследований, проведенных с использованием компьютерной томографии.

Согласно исследованиям, древняя египтянка умерла от сердечного приступа, вызванного тяжелым атеросклерозом коронарных артерий. Ученые предполагают, что ее тело было забальзамировано в той же позе, в которой она умерла.

Тело женщины было обнаружено в положении с согнутыми и скрещенными ногами, с головой, повернутой вправо, и отвисшей челюстью. Кроме того, ученым удалось определить, что тело было найдено всего несколько часов после смерти.