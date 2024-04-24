Революция в памяти: как итальянские ученые раскрывают потенциал вашего мозга

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Учёные научились удалять из мозга воспоминания

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Наука

Исследования проведенные итальянскими учеными из Болонского университета, показали, что возможно воздействовать на память человека. Они достигли этого при помощи трансчерепной магнитной стимуляции, что привело к изменению длительности хранения воспоминаний в мозгу.

Учёные научились удалять из мозга воспоминания
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот метод основан на генерации электрических сигналов в мозге при воздействии магнитного поля, которые затем влияют на работу нейронов.

Ученые считают, что их разработка имеет большой потенциал, особенно в контексте лечения различных психологических травм, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Однако, несмотря на обнадеживающие результаты исследования, массовое применение этой технологии пока еще неактуально. Главной проблемой на данный момент является создание компактного устройства для применения метода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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