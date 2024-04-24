Революция в памяти: как итальянские ученые раскрывают потенциал вашего мозга

Исследования проведенные итальянскими учеными из Болонского университета, показали, что возможно воздействовать на память человека. Они достигли этого при помощи трансчерепной магнитной стимуляции, что привело к изменению длительности хранения воспоминаний в мозгу.
Этот метод основан на генерации электрических сигналов в мозге при воздействии магнитного поля, которые затем влияют на работу нейронов.
Ученые считают, что их разработка имеет большой потенциал, особенно в контексте лечения различных психологических травм, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Однако, несмотря на обнадеживающие результаты исследования, массовое применение этой технологии пока еще неактуально. Главной проблемой на данный момент является создание компактного устройства для применения метода.
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