Борис Галкин обвинил Аллу Пугачёву в "плохой игре" против России

Алла Пугачёва в центре скандала — что говорит Борис Галкин?

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Заслуженный артист России, Борис Галкин, выразил свое негодование по поводу высказываний Аллы Пугачевой, обвинив ее в ведении "плохой игры" против России.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Галкин утверждает, что певица преследует западную повестку, базирующуюся на русофобии, и что ей следовало бы молчать после отъезда из России.

Актер считает, что высказывания Пугачевой о России лишены глубины понимания и сострадания, и являются частью стратегии певицы для привлечения внимания и похвалы от западных аудиторий.