Заслуженный артист России, Борис Галкин, выразил свое негодование по поводу высказываний Аллы Пугачевой, обвинив ее в ведении "плохой игры" против России.
Галкин утверждает, что певица преследует западную повестку, базирующуюся на русофобии, и что ей следовало бы молчать после отъезда из России.
Актер считает, что высказывания Пугачевой о России лишены глубины понимания и сострадания, и являются частью стратегии певицы для привлечения внимания и похвалы от западных аудиторий.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.