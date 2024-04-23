Физики добились, чтобы синие светодиоды не деградировали так быстро: опытные образцы сияют тысячи часов

В ИТМО разработали долговечный синий светодиод на основе перовскита

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Физики Университета ИТМО добились, чтобы синие светодиоды не деградировали так быстро. О разработке, которая станет основой ярких и долговечных OLED-экранов, учёные рассказали в ACS Applied Materials & Interfaces.

Фото: Wikimedia Commons by Gussisaurio is licensed under CC BY-SA 3.0

Полупроводники, излучающие синий свет, делают из галогенидных перовскитов. Результат, прямо скажем, так себе — в отличие от красных и зелёных светодиодов, достигших, можно сказать, идеала, синие быстро теряют в яркости и меняют цвет на более длинноволновый — ближе к зелёному.

Причина проста — для получения красного или зелёного свечения используется легирование одним галогеном, а для синего нужна смесь брома с хлором, объясняет ведущий научный сотрудник физического факультета ИТМО Анатолий Пушкарёв. Ионы этих элементов движутся с разной скоростью и нарушают однородность кристалла.

"Нарушение кристаллической структуры бром-хлорных нанокристаллов изменяет их оптические свойства — от этого синие светодиоды начинают излучать зеленый свет. Нам удалось подавить этот эффект и сделать излучение синего светодиода более стабильным во времени", — продолжает учёный.

Совместно с коллегами из Академического университета и Пекинского технологического института взяли чистый бромидный перовскит, а затем ввели туда ионы кадмия. Результат пока не превзошёл ожидания, но оправдал их — светодиод получился долговечным, как зелёный, но светит синим.

"Наш синий светодиод излучает 100-150 кандел на квадратный метр, что соответствует яркости экрана смартфона", — говорит младший научный сотрудник физического факультета ИТМО Сергей Аношкин.

Он надеется, что в дальнейшем удастся увеличить яркость, и тогда уже можно будет заняться разработкой ярких и не выгорающих OLED-матриц.