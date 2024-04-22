Учёные вновь сломали "правила игры": создан материал, не поддающийся привычным законам физики

Канадские физики создали материал, который при растяжении становится толще

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские физики достигли научного прорыва, разработав уникальный двухмерный наноматериал из полукарбида вольфрама.

Фото: commons.wikimedia.org by ASSOCIATED PRESS is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот материал отличается от большинства других тем, что при растяжении не становится тоньше, а, наоборот, утолщается. Этот феномен называется отрицательным коэффициентом поперечной деформации.

Исследователи обнаружили, что при растяжении полукарбид вольфрама он может расширяться на рекордные 40%, что является поразительным открытием в области материаловедения. До этого не было известно о материалах с подобными свойствами.

Для создания этого наноматериала ученые прибегли к использованию плазмы и разработали специальную аппаратуру, которая позволила получить наноразмерные листы полукарбида вольфрама. Эти листы обладают огромным потенциалом в различных отраслях промышленности, сообщает "Хайтек+".

В частности, они могут быть использованы для производства режущих инструментов, боеприпасов, носимой электроники и ювелирных украшений. Кроме того, материал может быть применен в тензометрии для измерения деформации различных промышленных объектов, начиная от аэрокосмической техники и заканчивая водопроводами и канализацией.