Так хорошо "погуляли", что на утро ничего не вспоминается: найден фактор риска алкогольных блэкаутов

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ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации

1:23
Наука

Исследование, проведенное американскими учеными, представляет собой значимый вклад в понимание факторов, влияющих на вероятность алкогольных блэкаутов.

ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Группа исследователей, во главе с Вероникой Ричардс из Университета штата Пенсильвания, включила в свою работу 79 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Критериями отбора для участия в исследовании служили регулярное потребление алкоголя, опыт хотя бы одного алкогольного блэкаута за последний семестр и готовность носить запястные трансдермальные датчики концентрации алкоголя. Участники также заполняли опросники каждую пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, сообщает Alcohol, Clinical and Experimental Research (ACER).

Результаты исследования показали, что вероятность наступления блэкаута значительно увеличивается в дни, когда наблюдается более высокая скорость интоксикации, более длительное нарастание интоксикации и достигаются более высокие пиковые значения концентрации алкоголя в крови.

Статистическая обработка данных с использованием многоуровневых логистических моделей позволила установить, что каждый из этих трех факторов является независимым предиктором риска алкогольных блэкаутов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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