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Он предал огню своих предшественников: учёные узнали страшную правду об истории цивилизации майя

Antiquity: правитель майя Папмалил предал огню останки царей прошлой династии

1:22
Наука

Канадские археологи из Университета Монреаля в своем исследовании сфокусировались на ритуальном сжигании праха правителей древнего народа майя в начале IX века на территории города Уканал, расположенного в современной Гватемале.

Antiquity: правитель майя Папмалил предал огню останки царей прошлой династии
Фото: Openverse by Tracy Uselton is licensed under CC BY 2.0

Они выяснили, что этот обряд был тесно связан с крупными политическими событиями, происходившими в королевстве майя Канвицнал.

В результате исследования было обнаружено, что ритуальное сжигание праха сопровождало период значительных изменений в правительственной структуре. Переход от классических династий к новому типу правления означал приход к власти Папмалила, вероятно, не принадлежавшего к этнической группе майя. Чтобы укрепить свое положение и заявить о смене режима, Папмалил прибег к ритуальному уничтожению останков предыдущих царей, сообщает Antiquity.

Этот акт имел глубокие политические и символические последствия. Он способствовал появлению новых форм монументальных образов, которые акцентировали горизонтальные политические связи и фундаментальные изменения в социальной структуре общества майя. Под руководством доктора Кристины Гальперин были обнаружены следы сожжения останков и украшений в храм-пирамиде Уканала, подтверждающие проведенные исследования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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