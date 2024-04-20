Он предал огню своих предшественников: учёные узнали страшную правду об истории цивилизации майя

Antiquity: правитель майя Папмалил предал огню останки царей прошлой династии

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские археологи из Университета Монреаля в своем исследовании сфокусировались на ритуальном сжигании праха правителей древнего народа майя в начале IX века на территории города Уканал, расположенного в современной Гватемале.

Фото: Openverse by Tracy Uselton is licensed under CC BY 2.0

Они выяснили, что этот обряд был тесно связан с крупными политическими событиями, происходившими в королевстве майя Канвицнал.

В результате исследования было обнаружено, что ритуальное сжигание праха сопровождало период значительных изменений в правительственной структуре. Переход от классических династий к новому типу правления означал приход к власти Папмалила, вероятно, не принадлежавшего к этнической группе майя. Чтобы укрепить свое положение и заявить о смене режима, Папмалил прибег к ритуальному уничтожению останков предыдущих царей, сообщает Antiquity.

Этот акт имел глубокие политические и символические последствия. Он способствовал появлению новых форм монументальных образов, которые акцентировали горизонтальные политические связи и фундаментальные изменения в социальной структуре общества майя. Под руководством доктора Кристины Гальперин были обнаружены следы сожжения останков и украшений в храм-пирамиде Уканала, подтверждающие проведенные исследования.