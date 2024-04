Новая мутация COVID-19 могла уничтожить до 40% населения Земли: учёные раскрыли правду о нависшей над человечеством угрозе исчезновения

Научные исследования, проведенные японскими учеными, поднимают тревожный вопрос о возможной мутации вируса COVID-19 в форму, которая могла бы носить название "гробовирус". По данным расчетов, проведенных постфактум, такая мутация могла бы иметь смертельность до 81% и свести в могилу до 40% населения.

Фото: wearecovert.com by Covert is licensed under public domain