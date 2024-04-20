Новая мутация COVID-19 могла уничтожить до 40% населения Земли: учёные раскрыли правду о нависшей над человечеством угрозе исчезновения

bioRxiv: COVID-19 мог мутировать в "гробовирус" со смертельностью в 81%

Научные исследования, проведенные японскими учеными, поднимают тревожный вопрос о возможной мутации вируса COVID-19 в форму, которая могла бы носить название "гробовирус". По данным расчетов, проведенных постфактум, такая мутация могла бы иметь смертельность до 81% и свести в могилу до 40% населения.

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Совместные усилия исследователей и вирусологов университета Цукуба указывают на ожидаемую, но не случившуюся, мутацию в конце апреля 2020 года на территории Китая или Европы, сообщает bioRxiv.

В исследовании отмечается также возможная угроза пандемии мутировавших форм птичьего или свиного гриппа, которые могут превратиться в глобальные угрозы. Ученые предупреждают о возможности передачи таких вирусов от человека к человеку и о необходимости строгой изоляции для предотвращения распространения.