Нелинейные кристаллы могут стать газоанализаторами для диагностики болезней по выдыхаемому воздуху

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В Сибири исследуют лазером выращенные на Кубани бариевые кристаллы

2:21
Наука

Лаборатория квантовых оптических технологий Физического факультета Новосибирского государственного университета и Института лазерной физики СО РАН начали изучение нелинейных кристаллов тройных и четверных бариевых халькогенидов при помощи коротких импульсов мощного лазера, сообщила пресс-служба НГУ.

В Сибири исследуют лазером выращенные на Кубани бариевые кристаллы
Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

В распоряжении учёных четыре образца, выращенных с 2010 по 2016 годы в Кубанском государственном университете и Институте геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, рассказала кандидат физико-математических наук Надежда Костюкова, руководящая экспериментами.

"По ряду характеристик все четыре изучаемых кристалла зарекомендовали себя как перспективные среды для параметрического преобразования частоты в среднем ИК диапазоне, в частности, по диапазонам пропускания, лучевой стойкости и коэффициентам эффективной нелинейности", — пояснила она.

Теперь физики хотят уточнить нелинейно-оптические характеристики преобразования, для чего кристаллы подвергнут облучению мощного лазера. Замеры помогут создать параметрические генераторы света, пригодные для самых разных задач, например медицинской диагностики методами оптико-акустической спектроскопии. Иными словами, появятся датчики, способные определять бронхо-лёгочные заболевания по примесям в выдыхаемом воздухе.

"Нам предстояло преодолеть некоторые сложности технического характера. Ранее подобные исследования мы не проводили", — признался младший научный сотрудник совместной Лаборатории квантовых оптических технологий НГУ и ИЛФ СО РАН Евгений Ерушин.

Сейчас трудности позади — эмпирические результаты к вящему удовлетворению исследователей "бьются" с теоретическими данными. "Мы сделали выводы о преобладании термических эффектов в исследуемых образцах при воздействии импульсным излучением с частотами следования импульсов больше 1 кГц и приступили к их детальному изучению", — поделился Ерушин.

Ранее сибирские физики-ядерщики рассказали, как мощный лазер помог им построить плазмонный интерферометр Майкельсона.

Нелинейная оптика
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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