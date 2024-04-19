Первый внеземной дрон Ingenuity будет 20 лет включённым ждать на Марсе астронавтов

Первый внеземной дрон Ingenuity будет включённым ждать на Марсе астронавтов — такое решение приняли попрощавшиеся с ним инженеры NASA. О последнем сеансе связи с аппаратом рассказал блог агентства.
Ingenuity прибыл на красную планету внутри ровера Perseverance весной 2021 года. Научная программа, рассчитанная всего на месяц, предусматривала пять пробных коротких полетов, однако удивительно прочный и работоспособный вертолёт отработал почти три года, совершив за это время 72 вылета.
Ничто не вечно не только под луной — в последнем рейсе винт дрона рассыпался. Летать он больше не может, но техника на борту вполне работоспособна и более того, недавно успешно обновлено программное обеспечение.
16 апреля 2024 года инженеры NASA провели последний сеанс связи с дроном через Perseverance, попрощавшись с ним. Но отключать аппарат не стали — теперь он будет работать автономно, выполняя функции метеостанции. А марсоход поедет дальше — изучать русла древних рек.
Ingenuity будет собирать данные с датчиков и сохранять фото с бортовых камер. Когда на Марс прилетят земляне, они смогут скачать информацию — память вертолёта рассчитана не менее чем на 20 лет надёжной записи и чтения.
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