Первый внеземной дрон Ingenuity будет 20 лет включённым ждать на Марсе астронавтов

В NASA попрощались с марсианским дроном Ingenuity, но оставили его включённым

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый внеземной дрон Ingenuity будет включённым ждать на Марсе астронавтов — такое решение приняли попрощавшиеся с ним инженеры NASA. О последнем сеансе связи с аппаратом рассказал блог агентства.

Фото: NASA is licensed under public domain

Ingenuity прибыл на красную планету внутри ровера Perseverance весной 2021 года. Научная программа, рассчитанная всего на месяц, предусматривала пять пробных коротких полетов, однако удивительно прочный и работоспособный вертолёт отработал почти три года, совершив за это время 72 вылета.

Ничто не вечно не только под луной — в последнем рейсе винт дрона рассыпался. Летать он больше не может, но техника на борту вполне работоспособна и более того, недавно успешно обновлено программное обеспечение.

16 апреля 2024 года инженеры NASA провели последний сеанс связи с дроном через Perseverance, попрощавшись с ним. Но отключать аппарат не стали — теперь он будет работать автономно, выполняя функции метеостанции. А марсоход поедет дальше — изучать русла древних рек.

Ingenuity будет собирать данные с датчиков и сохранять фото с бортовых камер. Когда на Марс прилетят земляне, они смогут скачать информацию — память вертолёта рассчитана не менее чем на 20 лет надёжной записи и чтения.

Открытка от Ingenuity