Ритуальное жертвоприношение практиковали и в Европе: ученые обнаружили страшные захоронения во Франции

Science Advances: археологи обнаружили свидетельства жертвоприношений в Европе

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате археологических исследований, проведенных в центральной долине Роны (Франция), было обнаружено, что две женщины, похороненные в одной могиле примерно 6000 лет назад, могли стать жертвами ритуального удушения.

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Это произошло, вероятно, в надежде, что их жертвоприношение принесет процветание и благополучие их аграрному обществу.

Исследователи из Университета Поля Сабатье обнаружили 20 примеров захоронений с признаками ритуального жертвоприношения в 14 различных местах раскопок. Среди них были обнаружены могилы с останками женщин, сопровождаемые останками домашнего скота и точильными камнями, что может указывать на вероятность использования жертвоприношения для обеспечения богатого урожая, сообщает Science Advances.

Эти открытия расширяют наше представление о ритуальных практиках древних обществ в Европе и подтверждают возможность существования практики ритуального удушения в течение тысячелетий.