Разработка молодых учёных за 10 секунд определяет лазером возраст и болезни дерева без его спиливания

В Петербурге изобрели прибор для проверки состояния деревьев без спиливания

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создан прибор для бесконтактного определения возраста деревьев и их состояния, не требующий спиливания. О разработке ТАСС рассказала её автор, студентка кафедры инноватики и интегрированных систем качества ГУАП Екатерина Евдокимова.

Фото: Pixahive by Fazlul Alam is licensed under CC0

Она честно признала, что сама по себе методика не нова. "Установить возраст и болезни деревьев можно с помощью определения диаметра ствола с последующим анализом. Сегодня существуют установки, которые позволяют делать это бесконтактно, но они очень дорогостоящие и менее точные, чем спил дерева и расчёт по годовым кольцам", — пояснила изобретательница.

Спиливать деревья, которым ещё можно помочь, жалко и не всегда удобно, когда он они, например, в чаще, заметила она.

"Наша разработка решает эти проблемы, то есть делается фотография и сразу всё рассчитывается — понадобится всего 10 секунд", — похвалилась Евдокимова.

Разработка состоит из аппаратной и программной частей. Дерево фотографируют, прицелясь на него лазерными лучами, затем обрабатывают изображение в приложении на Python, и оно выдаёт возраст и возможные диагнозы. В перспективе учёные хотят эту обработку автоматизировать, применив нейросети.

Прибор может применяться в городских зелёных насаждениях или в заповедниках, где очень много редких и ценных деревьев, заключила Евдокимова.