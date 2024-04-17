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Разработка молодых учёных за 10 секунд определяет лазером возраст и болезни дерева без его спиливания

В Петербурге изобрели прибор для проверки состояния деревьев без спиливания

1:36
Наука

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создан прибор для бесконтактного определения возраста деревьев и их состояния, не требующий спиливания. О разработке ТАСС рассказала её автор, студентка кафедры инноватики и интегрированных систем качества ГУАП Екатерина Евдокимова.

В Петербурге изобрели прибор для проверки состояния деревьев без спиливания
Фото: Pixahive by Fazlul Alam is licensed under CC0

Она честно признала, что сама по себе методика не нова. "Установить возраст и болезни деревьев можно с помощью определения диаметра ствола с последующим анализом. Сегодня существуют установки, которые позволяют делать это бесконтактно, но они очень дорогостоящие и менее точные, чем спил дерева и расчёт по годовым кольцам", — пояснила изобретательница.

Спиливать деревья, которым ещё можно помочь, жалко и не всегда удобно, когда он они, например, в чаще, заметила она.

"Наша разработка решает эти проблемы, то есть делается фотография и сразу всё рассчитывается — понадобится всего 10 секунд", — похвалилась Евдокимова.

Разработка состоит из аппаратной и программной частей. Дерево фотографируют, прицелясь на него лазерными лучами, затем обрабатывают изображение в приложении на Python, и оно выдаёт возраст и возможные диагнозы. В перспективе учёные хотят эту обработку автоматизировать, применив нейросети.

Прибор может применяться в городских зелёных насаждениях или в заповедниках, где очень много редких и ценных деревьев, заключила Евдокимова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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