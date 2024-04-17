Найден новый способ измерения уровня интеллекта

Российские учёные предложили неожиданный способ определения уровня интеллекта

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Для оценки интеллекта требуется прохождение электроэнцефалографического исследования, где регистрируется биоэлектрическая активность мозга.

Фото: PublicDomainPictures.net by CC0

Новый подход к измерению IQ объясняется связью между активностью мозга и уровнем интеллекта, обнаруженной специалистами из Южно-Уральского государственного университета. В рамках первой части эксперимента проведены две процедуры: участники сначала проходили тесты на интеллект, затем им делали электроэнцефалограмму.

По словам авторов научной работы, результаты ЭЭГ и тестирования позволили выявить взаимосвязь между активностью мозга и уровнем интеллекта. На основании этих результатов российскими специалистами предложена новая методика определения уровня интеллекта, основанная на проведении электроэнцефалографии.

Ученые утверждают, что точность этого метода будет достаточно высокой.