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Найден новый способ измерения уровня интеллекта

Российские учёные предложили неожиданный способ определения уровня интеллекта

0:57
Наука

Для оценки интеллекта требуется прохождение электроэнцефалографического исследования, где регистрируется биоэлектрическая активность мозга.

Российские учёные предложили неожиданный способ определения уровня интеллекта
Фото: PublicDomainPictures.net by CC0

Новый подход к измерению IQ объясняется связью между активностью мозга и уровнем интеллекта, обнаруженной специалистами из Южно-Уральского государственного университета. В рамках первой части эксперимента проведены две процедуры: участники сначала проходили тесты на интеллект, затем им делали электроэнцефалограмму.

По словам авторов научной работы, результаты ЭЭГ и тестирования позволили выявить взаимосвязь между активностью мозга и уровнем интеллекта. На основании этих результатов российскими специалистами предложена новая методика определения уровня интеллекта, основанная на проведении электроэнцефалографии.

Ученые утверждают, что точность этого метода будет достаточно высокой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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