Ученые разгадали тайну огромного "сердца" на поверхности Плутона

NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Швейцарии, представители Бернского университета и Национального центра планетарных исследований PlanetS, смогли раскрыть тайну возникновения огромной области в форме сердца на поверхности Плутона, известной как Регион Томбо. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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"Сердце" Плутона оказалось неоднородным. Западная его часть, названная Равнина Спутника, занимает площадь около 2,4 миллиона квадратных километров, что приблизительно равно четверти площади Европы.

Этот регион находится на высоте на три-четыре километра ниже остальной поверхности планеты и покрыт белым азотным льдом.

Восточная часть Томбо, напротив, покрыта аналогичным, но гораздо тоньшим слоем льда, происхождение которого до сих пор остается загадкой.

Ученые провели цифровое моделирование, которое показало, что эта необычная область возникла в результате столкновения карликовой планеты с массивным космическим объектом. Согласно выводам исследователей, на заре существования Плутона в него столкнулось тело диаметром около 700 километров, двигавшееся по касательной траектории.

"Ядро Плутона настолько холодное, что породы остались очень твердыми и не расплавились, несмотря на силу удара. Благодаря углу встречи и низкой скорости объект не проник внутрь планеты", — пояснил ведущий автор исследования, доктор Гарри Баллантайн.

Ученые считают, что остатки астероида до сих пор находятся под поверхностью Равнины Спутника.