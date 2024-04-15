Может коснуться всех континентов: у берегов Южной Африки ученые зафиксировали странное явление

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Science: резкое падение температуры воды привело к гибели рыб у берегов Африки

1:27
Наука

В марте 2021 года на побережье Южной Африки произошла массовая гибель морской жизни, включая гигантских скатов-мант, акул-быков и рыб фугу. Новые исследования, проведенные группой ученых, связывают это явление с необычным падением температуры воды, что, вероятно, вызвано изменением климата.

Science: резкое падение температуры воды привело к гибели рыб у берегов Африки
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Ученые обращают внимание на течение Агульяс у побережья Южной Африки, которое обычно приносит теплую воду к югу. Однако изменения в океанических течениях могут вызвать интенсивные холодные апвеллинги, когда более холодная вода поднимается к поверхности океана. Это явление стало причиной резкого падения температуры воды, что привело к гибели рыб и других морских животных, сообщает Science.

Исследователи отмечают, что подобные случаи могут становиться более распространенными в контексте изменения климата, что представляет серьезную угрозу морской экосистеме и биоразнообразию. Они обращают внимание на уникальность данного случая для Южной Африки, но подчеркивают, что аналогичные явления могут происходить и в других частях мира.

Это обостряет необходимость дальнейших исследований влияния изменения климата на морскую среду и находящиеся в ней виды, особенно учитывая угрозу для акул, предпочитающих теплые воды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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