Врач назвала три способа защиты от рака горла

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Онколог Прайс: 70% случаев рака горла связаны с вирусом папилломы человека

1:17
Наука

Для предотвращения рака горла рекомендуется пройти вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) и придерживаться здорового образа жизни, как подчеркнула доктор онкологии из Клиники Мэйо, Кэтрин Прайс.

Онколог Прайс: 70% случаев рака горла связаны с вирусом папилломы человека
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Определено, что 70% случаев рака горла связаны с ВПЧ. Профилактическая вакцинация может значительно снизить вероятность развития злокачественных опухолей головы и шеи. Большая часть случаев рака горла, не связанных с ВПЧ, обусловлена курением и злоупотреблением алкоголем.

"Основные принципы: отказ от табачного дыма, умеренное употребление алкоголя и вакцинация против ВПЧ", — отметила специалист.

Также эксперт рекомендует ограничить потребление обработанных продуктов и рафинированных сахаров.

Ранее было выяснено, что препарат имихимод, который применяется при бородавках, вызванных ВПЧ, может быть эффективным средством для лечения предраковых состояний шейки матки у женщин. Это состояние также является предрасполагающим фактором для развития рака шейки матки.

Вакцинация от ВПЧ также показала свою эффективность, хотя комбинированное применение имихимода и вакцины оказалось менее эффективным, чем использование каждого средства по отдельности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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