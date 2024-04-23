Врач назвала три способа защиты от рака горла

Для предотвращения рака горла рекомендуется пройти вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) и придерживаться здорового образа жизни, как подчеркнула доктор онкологии из Клиники Мэйо, Кэтрин Прайс.
Определено, что 70% случаев рака горла связаны с ВПЧ. Профилактическая вакцинация может значительно снизить вероятность развития злокачественных опухолей головы и шеи. Большая часть случаев рака горла, не связанных с ВПЧ, обусловлена курением и злоупотреблением алкоголем.
"Основные принципы: отказ от табачного дыма, умеренное употребление алкоголя и вакцинация против ВПЧ", — отметила специалист.
Также эксперт рекомендует ограничить потребление обработанных продуктов и рафинированных сахаров.
Ранее было выяснено, что препарат имихимод, который применяется при бородавках, вызванных ВПЧ, может быть эффективным средством для лечения предраковых состояний шейки матки у женщин. Это состояние также является предрасполагающим фактором для развития рака шейки матки.
Вакцинация от ВПЧ также показала свою эффективность, хотя комбинированное применение имихимода и вакцины оказалось менее эффективным, чем использование каждого средства по отдельности.
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