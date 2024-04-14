Уберите детей от экранов: ученые назвали способ чтения, улучшающий когнитивные способности подрастающего поколения

PLOS One: чтение с бумажных носителей улучшает работу мозга детей

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В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Хайфа, было выявлено, что способ чтения — с экрана или с печатной бумаги — оказывает значительное влияние на когнитивные процессы детей.

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При анализе электроэнцефалографических данных детей, читающих с печатной бумаги, было обнаружено увеличение спектральной мощности в более высоких частотных диапазонах, особенно в бета- и гамма-диапазонах. Эти частоты обычно ассоциируются с повышенной когнитивной активностью и уровнем внимания, что свидетельствует о более высокой когнитивной концентрации при чтении с бумаги, сообщает PLOS One.

С другой стороны, у детей, читающих с экрана, было замечено увеличение спектральной мощности в нижних частотных диапазонах, включая альфа- и тета-диапазоны. Эти частоты часто ассоциируются с состояниями менее сосредоточенного внимания, такими как мечтательность или блуждание мыслей. Кроме того, отмечалось более высокое соотношение тета/бета при чтении с экрана, что является индикатором более высокой когнитивной нагрузки и может указывать на трудности в поддержании сосредоточенности и обработке информации.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что чтение с печатной бумаги может способствовать более эффективной когнитивной деятельности у детей, по сравнению с чтением с экрана.