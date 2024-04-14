Теплоэнергетический проект испытывается в Финляндии: в городе Вантаа нашли новый способ сохранения энергии весь год

В Финляндии испытывают проект, способный обеспечить город энергией на целый год

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Финская организация Vantaan Energia объявила о создании нового крупного резервуара энергии. Этот проект направлен на обеспечение энергией города Вантаа, расположенного в четвертом по численности населения муниципалитете Финляндии.

Фото: commons.wikimedia.org by Joneikifi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В Вантае активно используется тепловая энергия для отопления зданий, и научные работники придумали новый метод сохранения этой энергии на протяжении всего года.

Финляндия занимает лидирующие позиции в мире по использованию централизованных систем теплоснабжения относительно численности населения. В прошлом году было произведено 37,3 тераватт-часов энергии, включая 14% от различных промышленных источников. Почти половина генерируемой энергии в настоящее время происходит из возобновляемых источников, что поднимает актуальный вопрос о методах и местах для их сохранения.

Инициатива компании Vantaan Energia заключается в создании трех искусственных пещер объемом 1 миллион кубических метров. Эти пещеры, высеченные в скале, будут иметь размеры 300 метров в длину и 20 метров в диаметре. Глубина пещер варьирует от 100 до 140 метров, они будут герметичными и способны сохранять перегретый пар под давлением и под температурой 140 градусов Цельсия. Заполнение резервуара будет осуществляться с помощью электрических котлов мощностью 60 мегаватт в периоды низких цен на энергию, с общей тепловой емкостью, оцененной в 90 гигаватт.

Планируется, что заполненный полностью резервуар сможет обеспечивать город энергией в течение всего года. Основные строительные работы планируется завершить к 2028 году, общая стоимость проекта составит 200 миллионов долларов. Финское правительство уже выделило грант в размере 19 миллионов долларов на реализацию данного проекта.