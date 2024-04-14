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Борьба с несчастными случаями: Ученые из ЮФУ разработали "глушилку" для Bluetooth-сигналов наушников в зоне с Ж/Д путями

В России разработали "глушилку" Bluetooth рядом с Ж/Д путями

1:38
Наука

В Южном федеральном университете создано устройство для блокировки сигналов беспроводных наушников, которое направлено на повышение безопасности пешеходов в окрестностях железнодорожных путей и переходов. В ближайшее время планируется провести испытания данного устройства на одном из участков Северо-Кавказской железной дороги.

В России разработали "глушилку" Bluetooth рядом с Ж/Д путями
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как известно, в России и за ее пределами не редки случаи травмирования и гибели людей, которые используют наушники и не обращают внимание на окружающее пространство при пересечении железнодорожных путей.

Для предотвращения подобных ситуаций планируется использовать новейшее изобретение ЮФУ, которое блокирует Wi-Fi и Bluetooth сигналы в заданном радиусе. Это приводит к отключению звука в наушниках, позволяя пешеходу услышать звуковые сигналы на переходе либо звуки приближающегося поезда. После выхода из зоны действия устройства, наушники снова начинают работать.

Важно отметить, что устройство не различает сигналы, блокируя как Wi-Fi, так и Bluetooth соединения, минуя влияние на работу медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. В перспективе специалисты ЮФУ планируют усовершенствовать свою систему, возможно, добавив функцию блокирования мобильной связи.

Заказчиком данного устройства, представляющим РЖД, предполагается получение тестовых образцов блокировщиков для проведения испытаний. Они уверены, что в процессе тестирования не возникнет никаких юридических сложностей, поскольку проведение испытаний осуществляется на территориях, принадлежащих железной дороге.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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