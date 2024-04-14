В России создали инновационную технологию производства ткани для космической отрасли

Ученые из РГУ совершили открытие в области производства металлотрикотажных тканей

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из РГУ им. Косыгина представили новейшую технологию массового производства металлических тканей в форме сетчатых полотен, созданных из специализированной металлической проволоки.

Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

Изделия обладают гибкостью, легкостью и высокой прочностью. Эти материалы не переплетаются и не зацепляются между собой, свободно растягиваются и характеризуются отличными отражательными свойствами по отношению к электромагнитным волнам.

Подобные материалы активно применяются в создании больших антенн, которые устанавливают на коммуникационных спутниках, а также для размещения разнообразного оборудования на наружных поверхностях космических аппаратов. К примеру, сетчатые антенны используются на моделях российских телекоммуникационных спутников семейства "Луч-5".

По словам руководителя проекта Никиты Заваруева, разработанный ими металлический материал представляет собой совокупность разнообразных петель. Благодаря изменению их формы, а также способов и размеров соединения, легко достигается изменение прочности сетчатых полотен, их способности отражать и других особенностей.

Стоит отметить, что эти ткани изготавливаются из проволоки диаметром от 15 до 20 миллиметров. Применяемые в этом сплавы включают в себя вольфрам, молибден и другие высокотемпературные металлы, и на верхний слой проволоки наносится покрытие из золота для увеличения отражательной способности.