Ученые из РГУ им. Косыгина представили новейшую технологию массового производства металлических тканей в форме сетчатых полотен, созданных из специализированной металлической проволоки.
Изделия обладают гибкостью, легкостью и высокой прочностью. Эти материалы не переплетаются и не зацепляются между собой, свободно растягиваются и характеризуются отличными отражательными свойствами по отношению к электромагнитным волнам.
Подобные материалы активно применяются в создании больших антенн, которые устанавливают на коммуникационных спутниках, а также для размещения разнообразного оборудования на наружных поверхностях космических аппаратов. К примеру, сетчатые антенны используются на моделях российских телекоммуникационных спутников семейства "Луч-5".
По словам руководителя проекта Никиты Заваруева, разработанный ими металлический материал представляет собой совокупность разнообразных петель. Благодаря изменению их формы, а также способов и размеров соединения, легко достигается изменение прочности сетчатых полотен, их способности отражать и других особенностей.
Стоит отметить, что эти ткани изготавливаются из проволоки диаметром от 15 до 20 миллиметров. Применяемые в этом сплавы включают в себя вольфрам, молибден и другие высокотемпературные металлы, и на верхний слой проволоки наносится покрытие из золота для увеличения отражательной способности.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.