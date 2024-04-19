Найден новый маркер преждевременного старения организма

Nature: накопление альдегидов в организме говорит о преждевременном старении

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Японского университета в Нагое пришли к выводу, что увеличение содержания альдегидов в организме, вызванное как злоупотреблением алкоголем, так и загрязнением окружающей среды, может служить индикатором преждевременного биологического старения. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

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Для выявления связи между уровнем альдегидов и повреждениями ДНК у пациентов с заболеваниями, характеризующимися преждевременным старением, ученые использовали метод секвенирования ДНК под названием DPC-seq.

Среди таких заболеваний был синдром Хатчинсона-Гилфорда, который вызывает старение кожи и внутренних органов уже в детском возрасте.

Исследователи обнаружили, что преждевременное старение часто сопровождается нарушениями способности организма метаболизировать альдегиды и превращать их в безопасные соединения. Эти побочные продукты образуются при распаде алкоголя и вдыхании загрязненного воздуха, и в больших количествах они могут быть токсичны.

По мнению ученых, накопление альдегидов приводит к конкретным повреждениям ДНК, что и инициирует преждевременное старение на уровне клеток. Они надеются, что их исследования помогут в разработке новых препаратов, которые могли бы замедлить процесс ускоренного старения.

Вероятно, такие препараты будут содержать компоненты, способные нейтрализовать альдегиды.