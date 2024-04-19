Инсульт наступает: почему его виновниками могут быть климатические изменения

Исследователи выявили причину полумиллиона летальных исходов от инсульта

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменения климата могут иметь связь с возрастающим числом случаев инсультов по всему миру.

Фото: flickr.com by Tim Geers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские данные, собранные за последние 30 лет среди населения из более чем 200 стран и территорий. В 2019 году было зафиксировано 521 тысяча летальных случаев инсульта, связанных с температурой окружающей среды.

Большинство из них относилось к низким температурам, что соответствует изменениям климата. Высокие температуры способствуют свертыванию крови, в то время как холод приводит к сужению сосудов, оба эти фактора увеличивают риск инсульта.

Исследование также выявило 9,4 миллиона случаев инвалидности, связанных с инсультами, вызванными неоптимальными температурами. Среди регионов, пострадавших сильнее всего, выделяется Центральная Азия, а среди стран — Северная Македония.

Авторы исследования учитывали влияние погоды, но не учли другие факторы риска, такие как высокое кровяное давление и уровень холестерина. Хотя исследование не дает прямых доказательств того, что изменение климата причиной инсульта, оно указывает на возможную связь и подчеркивает необходимость дополнительных исследований.

Авторы заключают, что будущие исследования должны быть направлены на уменьшение этой угрозы путем разработки эффективной здравоохранительной политики, которая учитывала бы потенциальные причины изменения климата, такие как сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов и промышленное загрязнение.