Научная сенсация: новый подход поможет мгновенно справиться с глобальным потеплением

Учёные из Национального управления по океаническим и атмосферным исследованиям (NOAA) в США предложили новую стратегию в борьбе с глобальным потеплением, сосредоточившись на роли водяного пара, который играет ключевую роль в парниковом эффекте.
Под названием "преднамеренное стратосферное обезвоживание" этот метод включает в себя внедрение микроскопических кристаллов льда, известных как ядра конденсации, в стратосферу для снижения концентрации водяного пара.
Этот подход направлен на увеличение исходящей длинноволновой радиации путем уменьшения количества водяного пара в атмосфере. Он заключается во внедрении зародышей льда в тропическую часть стратосферы, что способствует образованию льда и последующему выпадению осадков.
Учёные подчеркивают, что этот метод не является исчерпывающим решением проблемы глобального потепления, но может дополнить существующие климатические стратегии. Они также отмечают необходимость учёта технических препятствий и побочных эффектов при реализации этой стратегии.
Этот новый подход к проблеме глобального потепления предоставляет новые перспективы и требует дальнейших исследований для оценки его эффективности и возможных последствий.
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