Учёные из Оксфорда шокировали мир: куда действительно уходит душа после смерти тела

Британские исследователи выяснили, куда направляется человеческая душа после расставания с телом. В ходе их исследования признано, что душа сохраняет свою жизнеспособность даже после физической смерти.
Эксперты из Оксфордского университета, анестезиолог Стюарт Хамерофф и физик-математик Роджер Пенроуз, пришли к выводу, что душа, покидая тело, переходит в некий аспект Вселенной.
Их исследование в области квантовой теории сознания показало, что душа не исчезает после смерти тела.
Учёные предполагают, что мозг можно рассматривать как некий биологический компьютер, который функционирует под управлением сознания. И хотя тело умирает, само сознание продолжает существовать.
Согласно исследованиям, информация, накопленная в течение жизни, сохраняется в некой форме во Вселенной. При пережитии клинической смерти эти данные могут возвращаться.
Учёные объясняют существование души, предлагая рассматривать ее как что-то, существующее на уровне иной реальности.
Однако на данный момент наука не обладает достаточными знаниями и технологиями для полноценного изучения этого феномена. Развитие квантовых технологий может повлиять на ситуацию в будущем.
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