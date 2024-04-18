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Учёные из Оксфорда шокировали мир: куда действительно уходит душа после смерти тела

Учёные рассказали, куда отправляется душа после смерти тела

1:16
Наука

Британские исследователи выяснили, куда направляется человеческая душа после расставания с телом. В ходе их исследования признано, что душа сохраняет свою жизнеспособность даже после физической смерти.

Учёные рассказали, куда отправляется душа после смерти тела
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты из Оксфордского университета, анестезиолог Стюарт Хамерофф и физик-математик Роджер Пенроуз, пришли к выводу, что душа, покидая тело, переходит в некий аспект Вселенной.

Их исследование в области квантовой теории сознания показало, что душа не исчезает после смерти тела.

Учёные предполагают, что мозг можно рассматривать как некий биологический компьютер, который функционирует под управлением сознания. И хотя тело умирает, само сознание продолжает существовать.

Согласно исследованиям, информация, накопленная в течение жизни, сохраняется в некой форме во Вселенной. При пережитии клинической смерти эти данные могут возвращаться.

Учёные объясняют существование души, предлагая рассматривать ее как что-то, существующее на уровне иной реальности.

Однако на данный момент наука не обладает достаточными знаниями и технологиями для полноценного изучения этого феномена. Развитие квантовых технологий может повлиять на ситуацию в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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