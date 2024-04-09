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Что делать, если телефон "утонул"

Первая помощь утопленному телефону в домашних условиях

1:50
Наука » Технологии

Часто случается, что неаккуратный пользователь роняет телефон в воду на отдыхе или при принятии ванны. Также случается, что телефон попадает под сильный дождь. 

Первая помощь утопленному телефону в домашних условиях
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Как правило, современные смартфоны имеют защиту от влаги и пыли, так называемые уровни IP68 и выше. Однако на практике это скорее рекламный ход, и полноценной защитой обладают только специализированные смартфоны.

Итак. каков алгоритм действий при реанимации утопленного телефона?

  1.  Немедленно выключите телефон. Не пытайтесь использовать его, пока он мокрый.
    Аккуратно извлеките аккумулятор, если это возможно. В противном случае, оставьте телефон выключенным.
  2. Протрите телефон и аккумулятор мягкой сухой тканью или бумажным полотенцем. Избегайте грубых материалов, таких как полотенца, которые могут поцарапать устройство.
  3. Положите телефон и аккумулятор в емкость с сухим рисом. Рис действует как абсорбент и может впитать влагу.
  4. Поставьте емкость с телефоном и рисом в теплое место. Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут повредить устройство.
  5. Оставьте телефон в рисе на 24-48 часов. Проверьте его через 24 часа, и если влага все еще присутствует, оставьте его еще на 24 часа.
  6. Аккуратно протрите телефон и аккумулятор сухой мягкой тканью перед тем, как собрать его обратно. Убедитесь, что все следы влаги удалены.
  7. Включите телефон и проверьте его работоспособность. Если он не включается или работает неправильно, возможно, потребуется профессиональный ремонт.

Важно помнить, что не все телефоны можно разобрать, и в некоторых случаях вам может потребоваться обратиться в сервисный центр для профессиональной помощи.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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