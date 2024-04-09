Что делать, если телефон "утонул"

Первая помощь утопленному телефону в домашних условиях

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Часто случается, что неаккуратный пользователь роняет телефон в воду на отдыхе или при принятии ванны. Также случается, что телефон попадает под сильный дождь.

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Как правило, современные смартфоны имеют защиту от влаги и пыли, так называемые уровни IP68 и выше. Однако на практике это скорее рекламный ход, и полноценной защитой обладают только специализированные смартфоны.

Итак. каков алгоритм действий при реанимации утопленного телефона?

Немедленно выключите телефон. Не пытайтесь использовать его, пока он мокрый.

Аккуратно извлеките аккумулятор, если это возможно. В противном случае, оставьте телефон выключенным. Протрите телефон и аккумулятор мягкой сухой тканью или бумажным полотенцем. Избегайте грубых материалов, таких как полотенца, которые могут поцарапать устройство. Положите телефон и аккумулятор в емкость с сухим рисом. Рис действует как абсорбент и может впитать влагу. Поставьте емкость с телефоном и рисом в теплое место. Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут повредить устройство. Оставьте телефон в рисе на 24-48 часов. Проверьте его через 24 часа, и если влага все еще присутствует, оставьте его еще на 24 часа. Аккуратно протрите телефон и аккумулятор сухой мягкой тканью перед тем, как собрать его обратно. Убедитесь, что все следы влаги удалены. Включите телефон и проверьте его работоспособность. Если он не включается или работает неправильно, возможно, потребуется профессиональный ремонт.

Важно помнить, что не все телефоны можно разобрать, и в некоторых случаях вам может потребоваться обратиться в сервисный центр для профессиональной помощи.