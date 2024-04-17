Ученые перечислили особенности организма, которые не может контролировать человек

Ученые выделили способности человеческого организма, которые он не может контролировать.
Одна из них — "эффект дверного проема": когда человек переходит из одной комнаты в другую с целью сделать что-то или взять что-то, он иногда забывает, зачем именно туда направлялся.
Усталость здесь не главный фактор; скорее всего, человек подвергается влиянию "эффекта дверного проема", когда происходит "сброс" информации.
На втором месте стоит покраснение лица.
Это явление чаще проявляется у чувствительных и впечатлительных людей и представляет собой физиологическую реакцию организма на сильные эмоциональные напряжения.
В такие моменты организм находится в повышенном состоянии готовности к самозащите: мышцы напрягаются, усиливается сердечная деятельность, и происходит резкое расширение периферических сосудов.
Также ученые упомянули вздрагивание во сне, или гипнагогический рывок. Это происходит, когда мозг отключается раньше тела в момент засыпания.
Мало кто знает, но человек не контролирует процесс дыхания через нос. Вдох происходит только через правую или левую ноздрю, и каждые 4 часа цикл меняется.Смысл этого механизма пока не до конца понят.
Также нет точной информации о причинах сновидений. Ни одна из существующих гипотез не имеет достоверных доказательств.
Еще одну загадку составляют разговоры во сне. Предполагается, что, разговаривая во сне, человек избавляется от негативного воздействия стресса и эмоционального напряжения.
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