Ученые определили источник странных сигналов из космоса

Ученые определили, что внегалактические сигналы из космоса очень напоминают радиоизлучение мертвой звезды

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи определили, что загадочные внегалактические сигналы, известные как FRB, сильно напоминают радиоизлучение мертвой звезды, находящейся на расстоянии 14 350 световых лет от Земли.

Фото: Openverse by Ryan Wick is licensed under CC BY 2.0

В течение тринадцати лет специалисты пытаются расшифровать тайну FRB. Эти быстрые радиовсплески представляют собой вспышки радиоволн, источники которых находятся в далеком космосе.

Во время каждого такого события высвобождается огромное количество энергии, при этом FRB длится всего несколько миллисекунд.

Некоторые ученые считают, что FRB могут быть сигналами от инопланетян, однако недавнее исследование опровергло эту теорию.

В этом году астрофизики обнаружили на небосводе магнетар SGR 1935 + 2154, излучение которого сильно напоминает FRB.

Отмечается, что это нейтронная звезда, которая лишилась значительной части своего вещества из-за взрыва сверхновой.

Подобные космические объекты характеризуются мощными магнитными полями. По мнению экспертов, в этом году им удалось определить, что магнетары могут излучать радиоволны продолжительностью в миллисекунды, что очень похоже на FRB.

28 апреля магнетар SGR 1935 + 2154 наглядно продемонстрировал это: именно в этот день астрофизиками была зафиксирована вспышка радиоволн.