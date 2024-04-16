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Ученые рассказали, что будет, если на Земле исчезнут океаны

При исчезновении океанов вода на Земле полностью исчезнет и снизится уровень кислорода

2:24
Наука

Что произойдет, если на Земле исчезнут океаны? Ученые попытались спрогнозировать такую ситуацию.

При исчезновении океанов вода на Земле полностью исчезнет и снизится уровень кислорода
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сразу стоит уточнить, что причины внезапного исчезновения океанов на планете не будут рассматриваться. Это лишь теоретический сценарий, но при этом будет рассмотрен максимально реалистично.

Первое, что следует отметить, это то, что наличие воды на планете является необходимым условием для зарождения жизни. Клетки многих земных организмов содержат до 90% воды и более.

Это уже свидетельствует о том, что вскоре после исчезновения океанов на Земле погибнет практически всё живое. Но давайте рассмотрим ситуацию более подробно.

Согласно условиям, выдвинутым учеными, в данной ситуации вода исчезнет только из океанов. Реки, озера, подземные воды и прочее останутся.

Однако это "смягчение условий" не сильно улучшает ситуацию. Доля этих источников воды составляет не более 3,5% от мировых запасов воды.

Таким образом, можно сказать, что при исчезновении океанов вода на Земле исчезнет.

Нельзя не упомянуть о роли влаги в природе. Одна из основных функций воды — терморегуляция. Испарение воды на экваторе позволяет равномерно распределять температуру на планете.

Далее, "круговорот воды в природе" — известное всем явление с детства. Вода испаряется, образуются облака, выпадают осадки, вода впитывается в почву, а затем попадает в водоемы и вновь испаряется.

Если же океаны исчезнут, то дожди и другие осадки практически прекратятся. А без дождей Земля превратится в пустыню.

Высыханию Земли поспособствует еще один фактор. Облака защищают Землю от солнечных лучей.

Исчезновение океанов вызовет еще одну проблему — снижение уровня кислорода на планете. Несмотря на то, что обычно считается, что основным источником кислорода на Земле являются деревья, на самом деле главными производителями кислорода являются фитопланктон. Они обитают в океане и производят около 50% кислорода на Земле.

С исчезновением океанов исчезнут и фитопланктон. Это приведет к резкому снижению уровня кислорода.

В любом случае, с исчезновением океанов рано или поздно жизнь на Земле исчезнет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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