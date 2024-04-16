Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Астрономы путем математического анализа пришли к выводу, что до нашей Вселенной существовало что-то еще

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из США провели математический анализ и пришли к выводу, что предшествовала нашей Вселенной еще одна форма существования.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для того чтобы подтвердить свои догадки, ученые изучили неоднородности в реликтовом космическом излучении, предполагаемом возникновении которого сразу после формирования Вселенной.

Исследование подтвердило гипотезу "Большого отскока", которая указывает на возможность существования другой, предшествовавшей нашей Вселенной.

Однако, множество вопросов остаются без ответа для ученых, включая неравномерное распределение галактик и загадку темной материи.

С начала 1980-х годов ученые активно пытаются объяснить неравномерное распределение вещества в нашей Вселенной.

В настоящее время астрономы рассматривают гипотезу "Большого отскока", согласно которой существовала еще одна Вселенная, сжимавшаяся, в отличие от нашей, которая расширяется.

Эта теория может стать альтернативой привычной концепции "Большого взрыва".