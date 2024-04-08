"Бессмертная" ультрахолодная плазма: в России учёные преодолели ограничения предыдущих технологий

PRL: российские учёные разработали долгоживущую ультрахолодную плазму

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные из Объединённого института высоких температур РАН разработали революционную методику получения стабильной и долгоживущей ультрахолодной плазмы, преодолев ограничения предыдущих технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Плазма, сформированная при температуре около -273 °C, представляет собой уникальное состояние вещества и имеет широкий спектр потенциальных приложений.

Используя магнитооптическую ловушку и постоянное лазерное воздействие, учёные смогли создать стабильное облако охлаждённых атомов кальция и электронов. Этот метод обеспечивает непрерывный поток новых частиц, обеспечивая тем самым беспрецедентную стабильность и долговечность ультрахолодной плазмы. По словам руководителя проекта, доктора физико-математических наук Бориса Зеленера, полученная ультрахолодная плазма имеет "бесконечный срок жизни" благодаря постоянному захвату ионов и электронов лазером, сообщает Physical Review Letters (PRL).

Этот значительный научный прорыв открывает новые перспективы для исследований в области астрофизики, позволяя моделировать состояния плазмы, аналогичные тем, что наблюдаются в различных астрофизических объектах. Кроме того, полученная плазма может быть важным инструментом для изучения термоядерных процессов и улучшения характеристик ионных микроскопов, используемых в различных научных и промышленных областях.

Дальнейшие исследования направлены на изучение влияния магнитного поля и интенсивности лазерного излучения на свойства ультрахолодной плазмы, что позволит ещё глубже понять её поведение и расширить область применения.